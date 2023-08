ParkShopping Mogi Mirim realiza mais um fim de semana do Festival do Morango, Churros & Chocolate

O sucesso absoluto registrado pelo público que visitou o Festival do Morango, Churros & Chocolate realizado pelo ParkShopping Mogi Mirim no último final de semana motivou a organização do evento a repetir a programação para quem é fã das sobremesas elaboradas com a fruta e não dispensa uma festa gastronômica e musical. A segunda etapa do Festival terá início nesta próxima sexta-feira (dia 1º) e segue até domingo (dia 03), com entrada gratuita.

O Festival é realizado em parceria com a Base2, que vai manter uma área especial de sobremesas, com várias opções de churros, frutas com chocolate, waffles, bolos, pastel doce, dadinhos de tapioca com morango e muito mais. O chopp de morango – uma das novidades apresentadas no Festival – estará à venda para os consumidores.

“O ParkShopping Mogi Mirim, atendendo o desejo dos visitantes, decidiu estender a realização do Festival do Morango, Churros & Chocolate, que trouxe para a cidade uma programação musical que agradou a todos e uma gastronomia ímpar. E tudo num ambiente agradável e seguro”, afirma Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim.

Além dos doces, o visitante também encontra diversas opções de salgados e cervejas artesanais no Festival. Há espaços próprios também para a diversão das crianças em uma área kids que conta com brinquedos infláveis e os pets podem passear pelo local do evento.

“O ParkShopping Mogi Mirim está atento às demandas das famílias da região, oferecendo programação de lazer e cultura de qualidade. Por isso os eventos realizados são um sucesso absoluto”, ressalta Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

A animação do Festival do Morango, Churros & Chocolate no ParkShopping Mogi Mirim ficará ainda mais completa com a agenda de apresentações musicais. Na sexta-feira (dia 1º) o show será com a Banda Monallizza, cover do cantor Tim Maia.

No sábado, dia 02, será a vez de relembrar os sucessos da banda Legião Urbana e, para encerrar a programação, uma apresentação da banda cover do Queen. As apresentações terão início todos os dias às 19h30.

A entrada para o evento e estacionamento serão gratuitos. A estrutura do Festival funcionará no Estacionamento do empreendimento nos três dias, sendo que na sexta-feira o horário será das 17h às 22h e, no sábado e domingo das 12h às 22h.

Segundo final de semana do Festival do Morango, Churros & Chocolate no ParkShopping Mogi Mirim

Data: de 1º e 3 de setembro de 2023.

Horário: dia 1ª das 17 às 22, dias 2 e 3 das 12h às 22h.

Local: Estacionamento.

Entrada gratuita.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, tem capacidade para abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, marcas consagradas no mercado nacional, Praça de Alimentação, lojas de serviços, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e amplo estacionamento.

Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim possui toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e é a administradora do ParkShopping Mogi Mirim.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3480-0560 e (19) 99968-0755.