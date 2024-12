Parada de Natal encanta público no Parque dos Ingás

A chuva deu uma trégua e a Parada de Natal foi realizada na noite desta terça-feira, dia 10 de dezembro, no Parque dos Ingás. Os personagens encantados e o Papai Noel encantaram o público durante a apresentação. O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel prestigiaram o evento, além de vereadores e os representantes da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

O evento faz parte da programação do Natal Encantado e a organização é da Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Acimg. A partir desta quarta-feira, dia 11 de dezembro, uma programação especial foi preparada para o palco do Parque dos Ingás. Os eventos acontecem até o próximo sábado, dia 14 de dezembro.

Além da programação especial, a população também pode aproveitar a decoração das luzes de Natal da Praça Rui Barbosa, o Recanto, e ainda visitar a Casa do Noel, instalada no antigo prédio do Senac, todos os dias à noite.

Programação 2024

Quarta-feira, 11 de dezembro

18h30 – SESI Núcleo de Dança

19h30 – Impacto Estúdio de Dança

20h30 – Corporação Musical Marcos Vedovelo

Quinta-feira, 12 de dezembro

19h00 – Cerâmica Clube

20h00 – Aula de Ritmos – Fit Dance e Zumba

(arrecadação de 1kg de alimento não perecível)

Sexta-feira, 13 de dezembro

18h30 – Centro de Jazz Mangatá

19h30 – Karen Lima Escola de Dança

20h30 – Sol Escola de Dança

21h30 – Dansar

Sábado, 14 de dezembro

16h – Estúdio de Artes e Dança WM’s

16h30 – Corpo Livre Estúdio de Dança

17h – Impulso Studio de Dança

17h30 – Dançarte Studio de Dança

18h30 – Encantos – Encontro Natalino de Corais

21h – Banda Stonehenge