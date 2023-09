Operação policial da DISE resulta na detenção de 4 indivíduos por envolvimento com o tráfico

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Mogi Guaçu desencadeou uma operação bem-sucedida contra o tráfico de drogas na zona norte da cidade de Mogi Mirim, resultando na prisão de quatro suspeitos. A ação ocorreu nesta sexta-feira (29).

A operação, que contou com a participação de uma equipe altamente especializada da DISE, foi fruto de um intenso trabalho de investigação que visava desarticular uma rede de tráfico que vinha atuando na região. Os policiais civis, munidos de informações precisas, executaram mandados de busca e apreensão em locais estratégicos, identificados como pontos de venda e distribuição de entorpecentes.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma quantidade significativa de drogas, incluindo cocaína, maconha e crack, além de dinheiro em espécie, telefones celulares e outros objetos relacionados ao comércio ilícito. Os materiais apreendidos serão submetidos a perícia para fortalecer as provas contra os suspeitos e contribuir para o sucesso do processo criminal.

Os quatro indivíduos detidos, cujas identidades não foram divulgadas pelas autoridades, foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento e serão apresentados à Justiça nos próximos dias. Eles devem responder por crimes relacionados ao tráfico de drogas, sujeitos a penas severas previstas na legislação brasileira.

A operação da DISE em parceria com outros órgãos de segurança (GCM) demonstra o compromisso das autoridades em combater as atividades criminosas que ameaçam a tranquilidade e o bem-estar da população de Mogi Mirim. A ação bem-sucedida reforça a importância do trabalho integrado entre as forças policiais para coibir o tráfico de drogas e garantir a segurança da comunidade. As investigações continuam em andamento e novas operações poderão ser realizadas para desmantelar outras organizações criminosas na região.