Novembro Azul: unidades de saúde promovem ações preventivas contra o câncer de próstata  

Como acontece todos os anos, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover a Campanha Novembro Azul com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens. Por meio das Unidades Básicas de Saúde, o público-alvo será abordado e ações serão promovidas com a intenção de conscientizar, ainda mais, a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo.

Durante o mês, ações de prevenção ao câncer de próstata serão realizadas pelas UBSs. Em nove delas, algumas ações serão desenvolvidas no próximo dia 25, sendo cada unidade responsável por sua programação. As atividades serão desenvolvidas pelas equipes da USF Santa Cecília, USF Hermínio Bueno, USF Chácaras Alvorada, USF Chaparral, UBS Zaniboni I, USF Guaçuano, USF Santa Terezinha, USF Guaçu Mirim e UBS Ypê II.

O exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) será agendado pelas unidades de saúde e, por isso, da importância de o paciente comparecer no Posto de Saúde mais próximo de sua residência. “Nossas equipes vão abordar o público-alvo e convidá-los a participar das ações e, principalmente, agendar o exame de PSA”, comentou Luciano Firmino Vieira, secretário de Saúde.

PSA

O PSA (Antígeno Prostático Específico) é o exame utilizado para diagnosticar o câncer de próstata em homens antes mesmo que eles tenham sintomas. Também é feito em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer.

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Campanha Novembro Azul

USF Santa Cecília- 7h às 13h

USF Hermínio Bueno- 7h às 16h

USF Chácaras Alvorada- 8h às 13h

USF Chaparral- 8h às 16h

UBS Zaniboni I- 7h às 13h

USF Guaçuano- 8h às 13h

USF Santa Terezinha- 8h às 13h

USF Guaçu Mirim- 8h às 12h

UBS Ypê II- 8h às 15h