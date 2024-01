Nova fase de obras leva recapeamento asfáltico a quatro ruas e avenidas de Mogi Guaçu 

A Prefeitura iniciou hoje, em 17 de janeiro, novo pacote de melhorias para a mobilidade urbana de Mogi Guaçu que irá contemplar o recapeamento asfáltico de mais quatro importantes vias da cidade, além de infraestrutura de um trecho do canteiro central da Avenida Honório Orlando Martini. O trabalho terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade.

No início da tarde desta quarta-feira, a Rua Francisco de Arruda, na Vila Júlia, foi a primeira a receber novo asfalto em 417 metros lineares de sua extensão. Na sequência, o recape será feito na Avenida Brasil e em trecho da Rua José Vicente Maciel, no Jardim Serra Dourada.

Por último, o trabalho será executado na Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim Novo Horizonte. Após o recape, trecho do canteiro central desta via entre a Rua José Leme de Oliveira e a Rua Amélia Armani de Oliveira será contemplado com nova infraestrutura de pavimentação asfáltica, de guias e sarjetas, além de estacionamento em 45 graus.

“Estamos colocando em prática o maior programa de recapeamento já feito em nossa cidade. Essa obra dá sequência a esse importante e necessário investimento que recupera ruas castigadas e que oferece ao morador mais segurança e conforto. Melhores condições de mobilidade”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

O novo pacote será executado por meio de convênio com o Banco do Brasil, com investimento no valor de R$ 863.512,86.