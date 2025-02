Mutirão contra a dengue recolhe mais de 300 toneladas de entulho em Mogi Guaçu

Mais de 300 toneladas de entulho, resíduos e de outros materiais foram recolhidos em Mogi Guaçu, no último sábado, 22 de fevereiro, durante o mutirão de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus e que atingiu 12 bairros do município. Além disso, foram recolhidos ainda 160 metros cúbicos de materiais descartáveis e outros 4.130 kg de lixo domiciliar. A ação fez parte da 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti, realizada em parceria com a EPTV Campinas e demais Prefeituras da região.

No município, o mutirão aconteceu nos bairros do Jardim Suécia, Jardim Califórnia, Jardim Esplanada, Jardim Novo Horizonte, Jardim América, Jardim Boa Vista, Parque Residencial Zaniboni II, Jardim Almira, Desmembramento Santana, Jardim Santa Maria II, e parte da Chácara Nova Odessa e do Jardim Novo I. A ação durou cinco horas e contou com a participação das Secretarias de Serviços Municipais (SSM), de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Saúde, de Educação e de Comunicação.

Durante o mutirão, os agentes de Saúde ainda encontraram diversos criadouros com larvas do Aedes aegypti no interior das residências, assim como muito lixo espalhados pelas ruas dos bairros visitados, principalmente, em áreas verdes públicas. Os moradores, mais uma vez, foram orientados sobre o descarte correto de lixo e entulho e sobre a importância de se manter os quintais e terrenos limpos.

Entre hoje, 24, e quarta-feira, 26 de fevereiro, equipes da SSM passarão nos bairros atingidos pela ação para recolher o material deixado nas calçadas durante o mutirão. E a partir da quinta-feira, 27 de fevereiro, o setor de fiscalização irá multar o morador desses bairros que descartar materiais irregularmente.

Além do mutirão de visita e limpeza pelos bairros, um drive-thru foi montado no estacionamento do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, no Jardim Camargo, para o descarte de entulhos, galhos e de outros tipos de material reciclável. E para ajudar com trabalho nesse dia no local, houve a participação dos componentes da Banda Marcial Luizinho Lanzi e dos colaboradores da Cooperativa Cooper 3Rs. Vale lembrar que no estacionamento do Centro Cultural funciona o Leva (Local de Entrega Voluntária Assistido), para o descarte de materiais recicláveis de segunda a sexta-feira.

“O mutirão de limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti em Mogi Guaçu demonstrou a capacidade de mobilização da Administração Municipal e a importância de a população nos ajudar nesse combate à dengue. Em muitas áreas, nós enxugamos gelo, pois limpamos pela manhã e no mesmo dia os locais são sujos novamente. É preciso conscientização e quem não tiver será multado”, disse o secretário da SSM, Fábio Aparecido Luduvirge Fileti.

Como a população pode colaborar no combate à dengue?

Recolher entulhos e lixo que possam acumular água parada;

Organizar os resíduos nas calçadas para que sejam retirados;

Colocar areia nos pratinhos dos vasos das plantas;

Limpar as calhas para não acumular água parada;

Certificar se a caixa d’água está bem fechada;

Fiscalizar locais onde são descartados lixos e entulhos de forma irregular;

Objetivo do combate à dengue;

O objetivo do combate à dengue é prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, reduzir o número de cidadãos com a doença, garantir a assistência médica aos pacientes e evitar óbitos.