Mutirão contra a dengue atingirá 12 bairros e terá drive-thru para descarte de materiais

No próximo sábado, dia 22 de fevereiro, a partir das 8h, mais um mutirão contra a dengue será realizado na cidade. Desta vez, 12 bairros serão atingidos pela ação que terá a participação de diversas Secretarias Municipais. São eles: Jardim Suécia, Jardim Califórnia, Jardim Esplanada, Jardim Novo Horizonte, Jardim América, Jardim Boa Vista, Parque Residencial Zaniboni II, Jardim Almira, Desmembramento Santana, Jardim Santa Maria II, e parte da Chácara Nova Odessa e do Jardim Novo I.

Mogi Guaçu participa da 8ª edição da Campanha de Combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. A iniciativa tem como objetivo mobilizar os municípios para acabar com os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Além do mutirão de visita e limpeza, um drive-thru para descarte de materiais será montado no estacionamento do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

O morador poderá fazer o descarte das 8h às 13h. Caminhões estarão no local para receber entulhos, galhos e outros tipos de material reciclável. O objetivo da iniciativa é estimular o descarte dos materiais que podem acumular água parada nos quintais e calçadas das residências. Vale lembrar que no estacionamento do Centro Cultural já existe o Leva (Local de Entrega Voluntária Assistido), para o descarte de materiais recicláveis.

“A ação de sábado atingirá 12 bairros com equipes da Saúde fazendo as visitas e a orientação aos moradores e nós teremos uma outra equipe recolhendo o material deixado nas calçadas no sábado e na segunda-feira. Além disso, optamos por realizar o drive-thru como uma alternativa para o morador ir até o local e descartar qualquer tipo de material. É mais uma ação contra a dengue num trabalho em conjunto que deve atingir todos os moradores”, comentou Fábio Luduvirge, secretário de Serviços Municipais.

Durante essa semana, as escolas municipais instaladas nos bairros atingidos pelo Mutirão Contra a Dengue realizam um trabalho de orientação junto à comunidade escolar, inclusive com caminhadas comunicando sobre a ação de sábado. A Secretaria de Saúde será responsável por liderar as equipes que farão as visitas nas residências e aproveitarão para falar com os moradores sobre a importância de não deixar objetos que acumulem água nos quintais. É importante ressaltar que as equipes de limpeza das Secretarias de Serviços Municipais e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) vão realizar a retirada dos materiais no sábado e na segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Depois disso, o morador poderá ser multado.

O Mutirão Contra a Dengue ocorrerá no sábado com a expectativa de que os moradores abram suas casas para as visitas das equipes. “Mesmo com toda a divulgação sobre o aumento dos casos de dengue na cidade ainda temos dificuldade em entrar nos imóveis para a visita e conscientização. É importante que o morador facilite a entrada das equipes”, reforçou a bióloga da Vigilância Ambiental, Cristiana Monteiro Ferraz.