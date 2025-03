Musical “Rei Leão” promete encantar o público neste domingo (16) no TUPEC

Rei Leão é um musical encantador, baseado na obra teatral “Hamlet”, do famoso dramaturgo inglês William Shakespeare, e que ganhou uma nova adaptação independente criada pela mesma produtora de grandiosos espetáculos de circulação nacional e internacional.

Além do experiente elenco que atua, dança e canta nesse lindo espetáculo 100% cantado ao vivo, o espetáculo conta com a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Com Direção Musical do maestro Eduardo Pereira, Coreografias de Tatiana Abbiati, Direção Residente de Ewerton Novaes e Direção Geral de Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 50 grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Boa Vista, Brasília, Uberaba, Uberlândia, Londrina, Maringá, Blumenau, Foz do Iguaçu, Joinville, Balneário Camboriú, Chapecó, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, Petrópolis, entre outras. Impactando um público de mais de 100.000

Serviço:

O REI LEÃO – O MUSICAL

16/03/2025 – Domingo às 15:00 h – Musical – 60 min. – Livre

Mogi Guaçu – Teatro Tupec – Av. dos Trabalhadores, 2651

Ingresso:

Rei Leão BRZ Mogi Guaçu – Ingressos de R$ 60.00 a R$ 120.00 Compre aqui: https://megabilheteria.com/evento?id=20250115143531