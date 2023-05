Motorista perde controle, bate em carro estacionado e em poste com violência

Um gravíssimo acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira (02) na Avenida John F. Kennedy no Jardim Centenário.

Segundo apurado, um Citroen C3 que seguia sentido bairro acabou colidindo contra um VW Fox que estava estacionado e logo após um poste de iluminação da Elektro. O poste acabou quebrando a base e ficou pendurado apenas pela fiação elétrica.

No C3 havia um casal, a mulher que estava de passageira não se feriu, já o motorista foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital São Francisco com ferimento leves.

A ocorrência foi registrada pela PM e a Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

Fotos Exclusivas: John Everte