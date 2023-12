Motorista de carreta morre carbonizado em acidente na Baixada Santista, após colisão e incêndio

Um trágico acidente ocorreu na noite de domingo (17) na Rodovia Anchieta, próximo a Cubatão/SP, resultando na morte de um motorista guaçuano que conduzia uma carreta de uma empresa também de Mogi Guaçu, ele ficou carbonizado. A fatalidade ocorreu quando a carreta que ele conduzia se envolveu em uma colisão, vindo a pegar fogo. O veículo transportava bobinas de celulose, que rapidamente foram consumidas pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio.

O acidente ocorreu por volta das 23h35, no quilômetro 51 da rodovia, no sentido litoral, segundo informações da Ecovias, a concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

Investigações preliminares indicam que o acidente foi causado por uma falha no sistema de freios da carreta. O veículo colidiu inicialmente com a traseira de um carro, em seguida bateu lateralmente em outra carreta e, por fim, chocou-se com a traseira de mais uma carreta.

Devido ao impacto, o semirreboque da carreta se soltou e ficou atravessado entre as faixas. Foi nesse momento que o incêndio teve início. Infelizmente, o motorista não conseguiu sair a tempo e acabou falecendo carbonizado. Felizmente, as outras seis pessoas envolvidas no acidente escaparam ilesas.

Não há informações ainda da identidade do motorista.