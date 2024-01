Motocicleta furtada é recuperada pela PM após perseguição na zona norte

Os PMs Cb PM F. Pozzer e Cb PM Multini estavam em deslocamento na madrugada desta terça (16) para atender uma ocorrência quando, na Rua Aires dos Santos, uma motocicleta com dois ocupantes, de cor preta e sem placa, passou no contrafluxo em direção à Avenida Bandeirantes. Imediatamente, a equipe retornou e tentou realizar a abordagem, porém os ocupantes da motocicleta iniciaram uma fuga, percorrendo várias ruas.

Com o apoio de outras equipes, foi possível alcançá-los e realizar a abordagem na Avenida dos Flamboyants, Jardim Ypê Pinheiros. Foi realizada uma busca pessoal no condutor Y., mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, com o garupa A., foi encontrada uma porção de maconha e R$ 70,00 em notas diversas.

Ao consultar o chassi da motocicleta, foi constatado que se tratava de um produto de furto ocorrido em 30/12/2023. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos, que foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu.

No plantão policial, o delegado de polícia foi cientificado e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial de Captura . Os indiciados foram ouvidos, e o delegado decidiu manter Y. à disposição da justiça, enquanto A. foi liberado.

A motocicleta foi restituída à vítima.

Deram apoio na ocorrência os Pms:

Apoio:

1° Ten PM Tavares

Sd PM Adam

2° Sgt PM Braga

Cb PM Zerneri

Cb PM Bardela

Sd PM Meles

Cb PM Pozzer

Cb PM Robson

Esta matéria foi baseada nas informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública e pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.