Mogi Guaçu vai participar do mutirão da dengue da EPTV no dia 22 de fevereiro

A EPTV lançou a 8ª edição da Campanha de Combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. A iniciativa, que acontece anualmente, tem como objetivo mobilizar os municípios para acabar com os criadouros do mosquito transmissor da dengue. As Prefeituras que aderem à campanha são incentivadas a desenvolver ações simultâneas de combate ao mosquito. Uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, discutiu a participação de Mogi Guaçu na campanha.

Diversas Secretarias serão envolvidas na ação, que ocorrerá no dia 22 de fevereiro. Um cronograma de trabalho está sendo desenvolvido e os bairros atingidos serão comunicados sobre o mutirão. “Toda ação é bem-vinda neste momento em que os casos aumentam. Vamos participar desse mutirão e iremos realizar outros em nossa cidade numa ação conjunta com a participação de todos”, comentou a secretária de Saúde, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro.

O Dia D de mobilização foi marcado para o dia 22 de fevereiro, a partir das 8h. Porém, cada município pode fazer sua programação. Em Mogi Guaçu, a ação vai envolver, inclusive, os alunos das regiões envolvidas na ação. A Vigilância Ambiental (VA) vai definir os bairros que serão visitados. “Pensamos em fazer na região do Jardim Suécia, Esplanada e Boa Vista, descendo mais um pouco, pois já fizemos a parte de cima. Assim, vamos atingindo mais bairros”, explicou a bióloga da VA, Cristiana Monteiro Ferraz.

A ação ocorrerá num sábado com a expectativa de que os moradores abram suas casas para as visitas das equipes. Durante a ação, as residências são visitadas e, depois, os caminhões da Secretaria de Serviços Municipais vão recolher o entulho ou os ][galhos deixados nas calçadas. “Porém, é bom ressaltar que vamos fazer a limpeza no sábado e voltaremos na segunda nesses bairros. Somente nestas datas. Depois, vamos fiscalizar e quem colocar material fora da data vai ser multado”, lembrou o secretário da SSM, Fábio Luduvirge.

Vale ressaltar que o objetivo da ação é conscientizar a população sobre os riscos trazidos pelo mosquito, que transmite doenças graves como a dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus. A secretária de Saúde diz que a iniciativa da EPTV é importante para fortalecer o trabalho de combate ao Aedes no município. “A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realiza ações o ano inteiro, para reduzir os casos da doença, mas precisamos da ajuda da população na eliminação dos criadouros. Então convoco todos a entrarem nessa luta para eliminar de vez o Aedes da nossa cidade”, reforçou.