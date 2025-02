Mogi Guaçu mantém vacinação contra a dengue para população de 10 a 14 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu vai manter a vacinação contra a dengue para o público elegível de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A Pasta informa que o lote das doses está com data de vencimento para setembro de 2025.

Em Mogi Guaçu, foram aplicadas 828 doses da vacina contra a dengue, desde o recebimento das primeiras doses em abril do ano passado, em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Desse total, 641 são referentes a primeira dose do imunizante e 187 referentes a segunda dose.

A cobertura vacinal da primeira dose está em 6,94%, e da segunda em 2,02%. O objetivo é imunizar 90% da população elegível com o esquema vacinal completo. Ou seja, o número de crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 14 anos vacinados ainda é baixo.

“A nossa procura ainda é baixa, uma vez que temos um público estimado em 9.227 pessoas nesta faixa etária. É importante que os pais levem as crianças para se imunizarem. A vacinação é gratuita, segura e evita mortes por dengue nessa faixa etária”, comentou Ana Paula Cunha, enfermeira da Vigilância Epidemiológica.

O Programa Municipal de Imunizações (PMI) segue realizando busca ativa para que o público-alvo seja vacinado. As ações ocorrem por meio de visitas domiciliares feitas pelas equipes de Saúde, atendimentos durante consultas, ações educativas e por ligações telefônicas.

O público elegível pode se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h30. A população pode procurar a unidade mais próxima de sua residência.