Mogi Guaçu está entre as 10 cidades mais preparadas do país para receber a internet 5G

Mogi Guaçu se encontra em 6º lugar na lista dos municípios mais preparados do Brasil para receber a tecnologia de internet 5G, segundo pesquisa divulgada pela empresa Conexis, na semana passada. Americana lidera a lista que inclui ainda mais oito cidades do Estado de São Paulo, além de Mogi Guaçu. Na 8ª posição, ficou Porto Alegre (RS), sendo ela a única capital entre os 10 primeiros colocados com melhores condições para a instalação e expansão da infraestrutura de telecomunicações.

A pesquisa realizada avaliou 201 municípios brasileiros com mais de 150 mil habitantes. Diversos itens foram avaliados, como, por exemplo, a adequação das instalações de infraestrutura dos municípios. Segundo o estudo, as cidades mais bem colocadas conseguem liberar a instalação de antenas em até 60 dias.

O secretário municipal de Tecnologia e Inovação, Josimar Cerqueira, contou que a Legislação que permite a instalação de antenas de tecnologia 5G foi aprovada em tempo recorde pela Câmara de Mogi Guaçu, o que proporcionou um olhar diferente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na prioridade de cidades com capacidade para a implementação do 5G.

“Mogi Guaçu está adequada à Lei Geral das Antenas, publicada em 2015, e que traz diretrizes para o licenciamento dessas instalações no município, porque o 5G vai requerer a troca das antenas parabólicas antigas. Desta forma, Mogi Guaçu simplificou os procedimentos administrativos, porque já tem uma definição clara sobre todo o processo”, comentou.

Ele contou que já existem operadoras, entre elas, a Tim, que já estão tramitando os processos de aprovação para a instalação das antenas de tecnologia 5G. “A previsão é que até o fim do ano este novo serviço já esteja sendo utilizado pela população guaçuana. Com ela, teremos mais velocidade para baixar e enviar arquivos, o que reduzirá o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornará as conexões mais estáveis”, finalizou.