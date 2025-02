Mogi Guaçu conquista nove medalhas no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu conquistou nove medalhas, sendo três de prata e seis de bronze, durante o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista 2025, que aconteceu no Velódromo Municipal de Indaiatuba, nos dias 17,18 e 19 de fevereiro. A competição foi organizada e realizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação Paulista de Ciclismo (FPC) e teve o apoio da Prefeitura de Indaiatuba.

Nesta competição, o elenco feminino local ganhou todas as medalhas para a cidade e teve como destaque principal a atleta Eloah Herrera, que foi medalha de prata nas provas de eliminação e de keirin e ainda de bronze na disputa de perseguição individual. Com a conquista da terceira colocação na última prova, a ciclista guaçuana ganhou uma bolsa-atleta, na qual ela irá receber um valor mensal pelo Governo Federal.

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista é realizado anualmente e os melhores ciclistas da categoria de base estiveram presentes. “É muito importante a nossa cidade poder participar de um campeonato nacional e, assim, poder competir com os melhores ciclistas do Brasil. Além disso, os atletas que conquistam uma medalha de ouro, prata ou bronze é beneficiado com a bolsa-atleta”, falou o técnico da equipe, Celso Lucas.

Mogi Guaçu competiu nos naipes masculino e feminino na categoria infantojuvenil e os guaçuanos foram comandados pela professora Valdinéia da Silva Brandino dos Santos. “Este evento marcou a abertura do calendário dos campeonatos nacionais de ciclismo do Brasil e reuniu os melhores ciclistas do país em busca do cobiçado título brasileiro”, comentou ela.

Medalhas

Eloah Herrera

Prata – provas de eliminação

Prata- keirin

Bronze – perseguição individual

Isabela Andrade da Silva

Prata – prova de omnium

Agatha Vitória Rosa Souza

Bronze – provas de velocidade individual

Bronze – eliminação

Bronze – keirin

Bronze – 500 metros

Giovana Andrade Fileti

Bronze – prova de omnium

Demais resultados

Davi Salvi de Oliveira Prado

5º lugar – provas de perseguição individual

5º lugar – omnium

Miguel Simões Bassani

4º lugar – provas de perseguição por equipe

5º lugar – madson

5º lugar – velocidade por equipe

Pedro Henrique Gonçalves Bento

4º lugar – provas de perseguição por equipe

5º lugar – madson

5º lugar – velocidade por equipe

Fernando Gonçalves Ribeiro

4º quarto lugar – provas de perseguição por equipe

5º lugar – madson

6º lugar – velocidade por equipe

Nathan Henrique de Moraes

10º lugar – provas de keirin

13º lugar – velocidade individual