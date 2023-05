Mogi Guaçu amplia a vacinação contra a Influenza para toda a população acima de seis meses de idade

A Secretaria Municipal da Saúde iniciou nesta segunda-feira, 15 de maio, a vacinação contra a Influenza para toda a população acima de seis meses de idade. A recomendação, até então, era destinada apenas para os grupos prioritários que também podem continuar recebendo a vacina contra a gripe nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do munícipio.

A vacinação contra a gripe acontece em período integral em 11 postos de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo: UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zona Norte, UBS Zaniboni I, USF Zaniboni II, USF Santa Cecília, USF Ypê Pinheiro, UBS Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada.

E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30 nos seguintes postos: USF Hermínio Bueno, USF Eucaliptos, USF Rosa Cruz, UBS Ypê II, USF Alto dos Ypês, USF Guaçuano, USF Fantinato, USF Santa Terezinha, USF Chaparral e USF Suécia.

A enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE), Aline Roberta Leme, disse que a liberação da vacina da gripe para o público em geral acontece antes do encerramento da campanha, marcado para o dia 31 de maio. “Em anos anteriores, o Governo Federal adotou a estratégia de estender a imunização somente no final da campanha, para dar maior prioridade para as pessoas mais vulneráveis ou mais expostas ao vírus, como idosos, gestantes e professores”, destacou.

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: Influenza A, H1N1 e H3N2 e Influenza B. Até o momento, em Mogi Guaçu, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 16.630 doses contra a doença.

Campanha de Vacinação contra a Influenza

População a partir de seis meses de idade

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

USF Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia