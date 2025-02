MEG 2025: Prova Pedestre será feita em parceria com a Track&Field no dia 23 de fevereiro

As competições da Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) seguem a todo vapor e diversas modalidades já estão sendo disputadas. A Prova Pedestre será no dia 23 de fevereiro e, neste ano, será feita em parceria com a Track&Field. A corrida de rua é um evento que reúne entusiastas de corrida de todos os níveis, desde o iniciante até os atletas mais experientes. Por isso, é esperado um bom público neste dia no estacionamento do Boulevard Centro.

Os participantes pelas agremiações da MEG vão percorrer 5K e o atleta inscrito terá direito de participar de todo o percurso da Track&Field Experience Running de Mogi Guaçu e seu kit conta somente com número de peito, chip, hidratação e fruta. Aos atletas inscritos na MEG, caso queiram, também podem adquirir o kit completo. As demais inscrições são feitas diretamente pelas redes sociais da Track&Field.

Neste ano, 12 equipes com cerca de 1,2 mil atletas participam da Maratona Esportiva Guaçuana. Eles disputam 28 modalidades em diversos centros esportivos do município. A competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, teve início no dia 24 de janeiro, com a dança de salão, que aconteceu no salão social do Cerâmica Clube.

Nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, acontecem as disputas do voleibol juvenil na quadra do Ginásio de Esportes Alexandre Augusto Camacho, a partir das 19h. Já amanhã, 8 de fevereiro, serão realizadas as provas de atletismo no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno. A competição começa às 8h com diversas modalidades. A programação do final de semana prevê ainda beach tênis, bocha, futevôlei, pôker, basquete e handebol.

A equipe do Atlético Amigos lidera a competição, até o momento, com 45,5 pontos. Na sequência, estão as agremiações do Bom Jesus/Massuia Imóveis (44 pontos), Espaço Liga (43,5), Brais/Alvorada (30,5) e Ohana (25). O boletim foi divulgado nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro.