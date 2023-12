Mais de 500 metros de extensão da Avenida das Torres recebe novo asfalto  

A Prefeitura de Mogi Guaçu concluiu nesta segunda-feira, 11 de dezembro, o recapeamento asfáltico de 534,64 metros lineares de extensão da Avenida José Rodrigues Neto, a Avenida das Torres. O serviço foi feito do lado direito da via no sentido centro-bairro da Rua Fernando Xavier Almeida até Rua Antonio Buton Botonni em trecho entre o Jardim Fantinato e Jardim Santa Terezinha II, na Zona Leste.

A Avenida das Torres tem cerca de 4 km e possui ao longo de sua extensão outros nomes como, por exemplo, José Rodrigues Neto, Vitor Bueno e Pedro Risseto. As melhorias nessas vias serão feitas em etapa, de acordo com cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) atendendo os trechos mais comprometidos.

“Sabemos da importância da Avenida das Torres e vamos melhorá-la, assim como estamos fazendo em outras vias importantes da cidade. Até o momento, já são 117 ruas recapeadas. E o trabalho não para, pois continuamos na busca de mais recursos para novos investimentos em infraestrutura”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Outras

Na sequência, o recapeamento também foi feito em 358, 91 metros lineares da Rua Terezinha Ravagnani, no Jardim Vitória. Depois, o serviço será executado Rua Matheus de Deus, no Jardim Vitória, e Rua Antonia Ortiz, no Jardim Fantinato. Estas três vias juntamente com a Avenida das Torres integram um pacote de 32 ruas e avenidas da cidade iniciado em 18 de outubro, assumido pela Construtora Simoso e com acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade, responsável pela pintura de sinalização de trânsito.