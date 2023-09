Lutadores guaçuanos conquistam 2 títulos no 5° Torneio Aberto de Boxe e Muay Thai de Socorro 

No último sábado, 16 de setembro, Mogi Guaçu participou do 5º Aberto de Boxe e Muay Thai de Socorro e a cidade conquistou dois títulos. O atleta Fabio Simos foi campeão no boxe pela categoria peso-pesado acima de 91 kg e trouxe o cinturão para a casa. E no muay thai, o guaçuano Matheus Noronha ganhou a medalha de ouro.

A competição também marcou a estreia de três boxistas guaçuanos, sendo eles: Rafael Dalva, Isaac e Albert. Nenhum deles conseguiu subir ao pódio. Já no muay thai, os atletas Helena Mazon Machado, 7 anos, e Miguel Galesso, 8 anos, realizaram a segunda luta pela modalidade e voltaram para a casa com medalhas de participação.

Para o professor Ezequiel Machado, os resultados foram positivos, porque a competição serviu para mostrar que o trabalho que vem sendo desenvolvido está no caminho certo. “Cito aqui como destaque a atleta Paula Eduarda de 15 anos que vem se destacando a cada campeonato, uma atleta que participa das escolinhas de Muay Thai na Praça da Juventude e no Ceresc”, comentou.

O técnico das equipes ainda agradeceu o apoio da Prefeitura. “Agradecemos a Prefeitura de Mogi Guaçu e a Secretária Municipal de Esporte e Lazer pelo apoio e confiança em nosso trabalho, pois, assim, seguimos para levar sempre o nome de Mogi Guaçu ao lugar mais alto do pódio”.