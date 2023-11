Ladrão de moto acaba morto em confronto com a Polícia em Mogi Mirim

Na noite de domingo (12), um homem foi baleado e morto durante um confronto com a Polícia Militar Rodoviária na região do Horto Vergel, zona rural de Mogi Mirim, próximo à divisa com Itapira. A ação ocorreu em uma área conhecida como descarte de veículos roubados.

A equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) recebeu informações sobre um roubo ocorrido em Mogi Guaçu e decidiu patrulhar uma estrada rural próxima da SP 147, onde criminosos costumam abandonar motocicletas roubadas. Durante o patrulhamento, os policiais se depararam com uma motocicleta Honda/CG, placa GHO3G05, ocupada por um indivíduo, enquanto outro indivíduo estava saindo do matagal em direção à motocicleta.

Ao realizar a abordagem, o condutor desceu da motocicleta e colocou a mão na cintura, momento em que um policial visualizou um objeto semelhante a uma pistola. O policial reagiu e efetuou disparos, resultando na morte do homem. O outro indivíduo foi detido ileso e não efetuou disparos.

Durante as investigações, a equipe policial encontrou uma motocicleta Yamaha FZ25 na mata ao lado do local, a qual havia sido roubada anteriormente na cidade de Mogi Guaçu.

Fonte e foto: Portal da Cidade Mogi Mirim