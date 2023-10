Jovem de 19 anos perde a vida após acidente de moto

Na manhã desta quinta-feira, uma trágica ocorrência ocorreu em Mogi Guaçu, resultando na morte de uma mulher enquanto pilotava uma motocicleta. A vítima, identificada como Carolina Cristina Amaro Tedoro, de apenas 19 anos, estava acompanhada de outra mulher, Natieli Vitória Silvério Xavier, também de 19 anos. O acidente ocorreu no viaduto que atravessa a rodovia SP-342, na região de Santa Terezinha.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, as duas mulheres estavam em uma motocicleta modelo CG/Fan 150. Enquanto tentavam realizar uma ultrapassagem em uma curva do viaduto, Carolina perdeu o controle da moto ao colidir com um dispositivo de sinalização. Infelizmente, no momento do acidente, um caminhão se aproximava no sentido oposto. Carolina caiu embaixo do veículo e foi atropelada.

O trajeto das vítimas tinha como destino o Distrito Industrial João Batista Caruso, localizado após o viaduto onde ocorreu o acidente. Informações preliminares indicam que as jovens residiam no bairro Ypê Amarelo e provavelmente estavam a caminho de casa, uma vez que o distrito oferece acesso à região.

Equipes da concessionária Renovias, responsável pela administração da rodovia, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Infelizmente, a condutora Carolina não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já a outra jovem foi encaminhada para a Santa Casa com escoriações pelo corpo.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar Rodoviária, estão presentes no local do acidente e aguardam a chegada da perícia da Polícia Civil. A ocorrência ainda está em andamento, e novas informações podem surgir a qualquer momento.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim