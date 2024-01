Indivíduo é preso em flagrante após furto em ônibus de transporte coletivo

Após receber uma denúncia do furto em andamento dentro de um ônibus de transporte coletivo na Rua Paula Bueno, na noite desta quarta-feira (10), uma equipe da PM prontamente se deslocou até o local para averiguar a situação.

Ao chegarem, as viaturas policiais avistaram um indivíduo deitado ao solo, escondido atrás do ônibus na tentativa de passar despercebido. Entretanto, a equipe policial percebeu sua presença e o suspeito tentou fugir, porém, sem sucesso.

Durante a vistoria realizada no ônibus, constatou-se que o infrator havia acessado o interior do veículo, arrombado compartimentos do painel e, em seguida, o compartimento da bateria. Ele conseguiu desacoplar as baterias dos cabos e as escondeu sob o solo, provavelmente com o intuito de posteriormente vendê-las.

O suspeito foi imediatamente detido e informado de seus direitos constitucionais. Em seguida, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o Delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) e manteve o infrator da lei sob custódia pelo crime de furto.

A população pode contribuir com as autoridades, denunciando atividades suspeitas e fornecendo informações relevantes que auxiliem no combate ao crime. O trabalho conjunto entre a comunidade e as forças policiais é essencial para a construção de uma cidade mais segura e justa para todos.