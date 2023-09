Iluminação em LED chega aos bairros dos Jardins Suécia I e II e Califórnia na Zona Leste de Mogi Guaçu 

Nesta semana, as vias do Jardim Suécia I, Jardim Suécia II e Jardim Califórnia, na Zona Leste de Mogi Guaçu, começaram a receber nova iluminação em LED. Ao todo, serão instaladas cerca de 230 novas luminárias entre os três bairros. A substituição de lâmpadas convencionais por novos equipamentos está sendo feita em ruas, avenidas, praças, áreas verdes e rotatórias do munícipio.

O serviço visa melhorar e aumentar o nível da mobilidade urbana e, principalmente, a segurança da população guaçuana. A ação é executada por equipes do Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu), que segue a ordem de serviço estipulada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), que acompanha o trabalho.

Pelo cronograma, o próximo bairro que irá receber o trabalho será a Vila Paraíso, na Zona Sul, e incluirá as seguintes vias: Rua dos Operários, Rua Jacyra de Sousa Lithordi, Rua Benedita Rangel Cardoso, Rua Alzira Campos de Oliveira, Rua José Cristino de Oliveira Campos, Rua Dr. Arnaldo de Campos, Rua Cristóvão Colombo, Rua João Ramalho, Rua Mem de Sá, Rua Pe. Manoel de Nóbrega, Rua Padre Anchieta e Rua Dom Pedro I.

Na sequência, a ação será executada em trecho da Avenida Emília Marchi Martini a partir da ponte de ferro até a Rua Ari Falsetti. Neste local, a substituição de lâmpadas convencionais por novas luminárias em LED será feita nos dois lados da via e na área verde interna da avenida. O mesmo serviço também está programado para acontecer no entorno do Complexo da Brahma, no Parque Cidade Nova, e no Terminal Rodoviário, no Centro.

Na semana passada, a troca de lâmpadas convencionais por luminárias em LED foi realizada nas ruas do Distrito Industrial Mogi Guaçu I, na Zona Norte. No local, foram instaladas cerca de 110 luminárias. O serviço também foi feito no entorno do Córrego dos Macacos, situado na Zona Sul, Distrito de Martinho Prado Júnior, Distrito Industrial João Batista Caruso e nos bairros do Jardim Imperial e Jardim Pantanal.

É importante destacar que os bairros da Vila Bertioga, Chácaras Alvorada e Jardim Nova Alvorada estão todos com iluminação 100% LED.

Reparos

A população pode solicitar a troca de lâmpadas apagadas ou com funcionamento irregular e ainda relatar os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. O atendimento é feito de forma online e a empresa contratada pela Prefeitura. Também é feita a manutenção de cabos rompidos.

Para solicitar o serviço, o cidadão deve informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo.

O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, por meio do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços. O trabalho também pode ser solicitado pelos telefones (19) 3851.7017 e 3851.7018.