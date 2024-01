Idoso morre na Avenida Mogi Mirim ao tentar atravessar a via fora da faixa de pedestre

Um idoso de aproximadamente 70, que ainda não teve a sua identidade divulgada, pois não portava documentos acabou perdendo a vida por volta das desta sexta-feira (19) entre os Bairros Areião e Itacolomy.

Segundo testemunhas, o idoso estava no canteiro central e ao tentar atravessar a via fora da faixa de pedestre, acabou atingindo o carro pela lateral , o qual estava em movimento, com a pancada, o idoso foi arremessado ao solo a apresentou uma parada cardíaca. Uma testemunha apta realizou os procedimentos de massagem cardíaca, sem sucesso. Com a chegada do SAMU, a equipe médica tentou ainda por quase meia hora os procedimentos de ressuscitação, no entanto, o idoso não se recuperou e foi declarado óbito no local.

A PM compareceu no local e organiza o trânsito até a retirada da vítima que permaneceu no solo aguardando a Perícia da Polícia Científica.