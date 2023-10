Homicídio Tentado: Autor é preso após disparo acidental no Santa Marta

Na noite de 14 de outubro, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de homicídio tentado no bairro Santa Marta. Um homem, identificado como J.C.H., de nacionalidade colombiana, foi alvejado por um disparo de arma de fogo e encaminhado à Santa Casa local para receber atendimento médico.

De acordo com informações da PM, a equipe foi acionada pelo Copom e recebeu a informação de que a vítima havia dado entrada no hospital com um ferimento causado por disparo de arma de fogo. Ao chegarem à Santa Casa, os policiais encontraram duas pessoas do sexo masculino, o autor do disparo e uma testemunha, sentados no banco da sala de espera.

Inicialmente, o autor do disparo tentou inventar uma história, alegando que a vítima havia pego a arma e que o tiro teria sido um acidente. No entanto, após uma conversa com a equipe policial, o indiciado, identificado como J.L.S., demonstrando nervosismo e inconsistências em suas narrativas, confessou a autoria do disparo.

Segundo o relato do autor do disparo, pela manhã, um conhecido seu chamado G.S., também colombiano e agiota, pediu para que ele guardasse uma arma de fogo na funilaria onde trabalha. No período da tarde, o indiciado pegou o revólver calibre 32 com a intenção de mostrá-lo à vítima. Durante o manuseio, acreditando que a arma estava descarregada, ele apertou o gatilho acidentalmente, atingindo a cabeça de J.C.H. O colega de J.C.H., identificado como D., estava do lado de fora da oficina mexendo no carro do indiciado quando ouviu o disparo e encontrou o amigo caído no chão.

Enquanto D. procurava por socorro médico, o indiciado escondeu a arma em um arbusto próximo e retornou à funilaria. Posteriormente, o proprietário da arma, G.S., recebeu uma ligação de J.L.S. e ambos saíram em busca do revólver em uma motocicleta. O indiciado entregou a arma ao proprietário e este a levou embora, deixando J.L.S. novamente na funilaria.

Quando D. chegou à oficina acompanhado da equipe de resgate, o autor do disparo estava segurando a vítima nos braços. J.C.H. foi prontamente encaminhado para a Santa Casa, onde seu estado de saúde foi avaliado como grave devido ao projétil alojado em sua cabeça. Ele foi entubado e recebeu atendimento médico.

Durante o ocorrido, um homem que prestava serviços na funilaria aproveitou-se da situação e furtou o celular da testemunha, identificada como D.S.R.T. No entanto, como a vítima já havia sido socorrida, o indiciado e a testemunha deixaram o local em uma motocicleta, trancando a porta da oficina com as chaves dentro, e saíram em busca do autor do furto nas imediações do bairro Pantanal. O suspeito não foi localizado e ambos seguiram para a Santa Casa em busca de informações sobre o estado de saúde da vítima.

Diante dos fatos, o indiciado J.L.S. foi preso em flagrante e seus direitos constitucionais foram devidamente informados. As partes envolvidas foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária (C.P.J) e o delegado de plantão, Júlio Luis Garavello, lavrou o boletim de ocorrência de flagrante (BOPC 3542) pelo crime de homicídio tentado. O indiciado permaneceu preso e está à disposição da justiça.

A Polícia Militar continuará investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e garantir que a justiça seja feita.