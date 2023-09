Homem tira a própria vida no Rio Mogi Guaçu após esfaquear a ex companheira

Na manhã desta terça-feira (19), uma tragédia abalou a cidade de Mogi Guaçu. Um homem, após tentar matar sua ex-mulher a facadas, acabou tirando sua própria vida ao se jogar no Rio Mogi Guaçu.

Os fatos ocorreram na segunda-feira (18), quando o agressor desferiu vários golpes de faca contra sua ex-mulher. Em seguida, ele fugiu em direção à rodovia SP-340, onde decidiu encerrar sua própria vida.

A vítima, gravemente ferida pelos golpes de faca, está internada em estado grave na Santa Casa de Mogi Guaçu. Enquanto isso, o corpo do agressor foi encontrado às margens do Rio Mogi Guaçu pela equipe do Corpo de Bombeiros. A baixa vazão do rio, devido à falta de chuvas, facilitou o resgate do corpo.

De acordo com informações, o agressor saiu de casa na noite de segunda-feira, alegando que iria trabalhar mais cedo do que o habitual. Ele disse ao cunhado que faria uma parada na casa da ex-mulher para deixar um pacote de fraldas. No entanto, ao chegar à residência, localizada no bairro Ypê Pinheiros, uma discussão se iniciou e o homem passou a atacar a ex-mulher com a faca.

O filho mais velho, de 17 anos, ouviu os gritos da mãe e presenciou o agressor desferindo os golpes. Ele interveio, dando um chute no agressor e fazendo-o sair de cima da mãe. O agressor fugiu em seu veículo, cujo destino era desconhecido até a manhã desta terça..