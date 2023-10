Homem de 38 anos vai parar na UTI após ser espancado em briga com vizinhos

Na noite do último sábado (14), um morador da Rua Geraldo Garcia no Jardim Suécia 1 foi espancado por pelo menos 3 homens, ele sofreu traumatismo craniano e diversos ferimentos pelo corpo e encontra-se internado na UTI da Santa Casa de Mogi Guaçu.

Segundo informado pela irmã da vítima, existem desentendimentos entre seu irmão e um vizinho há anos, mas as brigas sempre ficam no campo verbal. No entanto, neste sábado, durante a tarde, o vizinho que seria o agressor junto com outros familiares ou amigos danificaram o portão da casa da vítima.

Se sentindo prejudicado, a vítima teria atingido o farol do caminhão do agressor, causando danos. Já por volta das 22h00 quando a vítima chegava em casa, foi surpreendido por pelo menos três homens que lhe espancaram.

O pai e a irmã da vítima chamaram a Polícia Militar e o SAMU. A vítima foi hospitalizada e desde então, o vizinho, suporto agressor encontra-se evadido. A Polícia Militar registrou a ocorrência e a Polícia Civil vai apurar as responsabilidades, se possível abertura de um inquérito.