Guaçu Rock: Raimundos se apresenta no Cerâmica Clube no dia 23 de setembro

Fãs de rock nacional terão a oportunidade de ver Mogi Guaçu de volta ao cenário das grandes bandas com a realização do Guaçu Rock, um festival que virá para ficar.

Nesta primeira edição que acontecerá no dia 23 de setembro no Cerâmica Clube, a Banda Raimundos, que tem hoje como principal músico o guitarrista e vocalista “Digão” será a atração principal, no repertórios os maiores sucessos da Banda, com a música “Eu quero ver o oco” e “Mulher de fases “”, além de muitos outros.

Na abertura do evento, os músicos guaçuanos da Banda Kombi 69, no comando do já conhecidíssimo Thiago Trator, trazendo também sucessos do Rock Nacional, como Charlie Brown Junior, Planet Hemp, Plebe Rude e outros.

Sobre Os Spoilers

A banda @os_spoilers foi formada em 2016 por @johnny_zanei e Bacalhau (Ultraje/Rumbora/The Noite)

Formações que contaram com Martin Mendonça (Pitty), Marcelo Gross (Cachorro Grande), Emílio Carrera (Secos e Molhados)

Tocaram em praticamente em todos os estados brasileiros, rodam o Brasil desde 2017, em 2019 foi uma das bandas que mais fez shows pelo Brasil

Em 2021 gravaram o disco solo do Nasi (Ira!) chamado Nasi & Os Spoilers que contou com participações de grandes nomes da música mundial que fazem parte da cena Britpop como Steve White (Style Council/Paul Weller/The Who/Oasis), Gary Powell (The Libertines), Aziz Ibrahim (Stone Roses/Ian Brown/Simply Red) com a produção do mestre Johnny Boy (Ira) que já tocou com nomes como Raul Seixas e Marcelo Nova

Na pandemia veio o projeto Sessões de Quarentena contando com vocalistas e músicos do mundo todo como Steve Cradock (Ocean Colour Scene/Paul Weller/The Specials), Jessica Greenfield (Noel Gallagher’s High Flying Birds/The Kondoors), Dave Catching (Eagles of Death Metal/ Queens of the Stone Age/Mojave Lords), Gary Powell (The Libertines) , Aziz Ibrahim, Steve White entre outros… tendo reconhecimento por mídias, produtores e artistas conceituados na Europa, EUA e América do Sul

Tocam com diversos artistas do Rock Nacional como Nasi, Dinho Ouro Preto, Rodrigo Santos, Badauí, Digão, Egypicio, Paulo Ricardo, entre outros…

A formação conta com Johnny Zanei (Dinho Ouro Preto solo/Defalla/Lia Paris) no baixo e guitarra, Gui Amaral (Dinho Ouro Preto solo), Antônio Frugiele (Superdose) e Henrique Cepuvelda (Paulo Ricardo) nos teclados.

Os Spoilers em Mogi Guaçu terá nos vocais o cantor Egípcio, ex- vocalista da Banda Tihuana.

No dia 23, dia do evento será anunciado para o mês de dezembro os nomes que irão fazer parte da segunda edição.

SERVIÇO:

Show: Raimundos , Os Spoilers e Kombi 69

, Cidade: Mogi Guaçu / SP

/ Data: 23/09/2023, sábado

Local: Cerâmica Clube

Ingressos: Comprar (www.seoingresso.com/) (Os associados do cerâmica terá desconto, compra na secretaria do clube)

Detalhes da casa de show

Local: Cerâmica Clube