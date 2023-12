Governo paulista investe cerca de R$ 1 bilhão na digitalização e centralização dos serviços aos cidadãos

Com o objetivo de avançar ainda mais na transformação digital e gerar economia para o cidadão, o Governo do Estado de São Paulo firmou um empréstimo de US$ 164,2 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para colocar em prática o projeto “SP Mais Digital”, a ser executado pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), por meio da Subsecretaria de Serviços ao Cidadão Tecnologia e Inovação (SSCTI).

O contrato entre o Estado e o BID foi celebrado, nesta quinta-feira (28), após assinatura do secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Samuel Kinoshita, prevendo uma contrapartida do Estado no valor de US$ 41 milhões, com prazo de 24,5 anos (incluindo seis anos de carência).

O projeto “SP Mais Digital” – cujo investimento total será de US$ 205,2 milhões – buscaampliar e aprimorar o acesso e a utilização dos serviços públicos digitais pelos cidadãos paulistas, além de melhorar a eficiência e a transparência da gestão pública por meio da revisão de processos e uso de ferramentas tecnológicas.

O Governo do Estado prevê a digitalização e a centralização do acesso aos serviços públicos finalísticos, bem como a automação de processos de trabalho e a disponibilização de novas aplicações voltadas aos servidores do Estado, com vista na melhoria da qualidade da administração pública e ampliação da transparência.

O projeto compreende, ainda, o desenvolvimento de soluções digitais voltadas à modernização dos sistemas de saúde, o fortalecimento das capacidades de cibersegurança e de infraestruturas tecnológicas críticas, bem como a melhoria da conectividade em áreas vulneráveis.

Trata-se de mais investimento em São Paulo, mais melhoria dos serviços públicos e mais transformação digital.

Em sua estratégia de transformação administrativa do Estado, combate à corrupção e melhoria da vida da população, o Governo de São Paulo tem dado especial atenção à sua transformação digital, notadamente aos projetos voltados para digitalização dos serviços públicos finalísticos.

Com isso, a parceria com o BID visa acelerar a implementação da estratégia de Governo Digital e a implementação da Plataforma SP܂GOV܂BR.