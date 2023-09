GCM detém jovem com várias drogas ilícitas no Jardim dos Lagos

Na manhã de hoje (28), uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma significativa apreensão de substâncias entorpecentes na Zona Leste da cidade. O flagrante incluiu crack, cocaína, maconha, skank e uma droga conhecida como “zumbi”.

Durante um patrulhamento de rotina no Jardim Novo II, os agentes Codogno e Silva avistaram um indivíduo suspeito nas proximidades do “Parque dos Pedalinhos”, Jardim dos Lagos. Ao perceber a presença dos GCMs, o suspeito tentou fugir rapidamente, mudando de direção e jogando um objeto no lago local. Com o apoio dos guardas-civis Ralph, Gisele, Brito e Ferreira, o homem foi abordado.

Apesar de não portar armas ou drogas consigo, a astúcia dos GCMs permitiu encontrar e recuperar o objeto jogado no lago. Ao realizar uma minuciosa inspeção, os agentes descobriram uma quantidade expressiva de entorpecentes, incluindo 32 porções de cocaína embaladas a vácuo, 16 tubetes da mesma substância, quatro microtubetes contendo Skank, 18 porções de maconha, 46 tubetes com pedras de crack e 16 tubetes contendo a droga sintética K9. Além disso, foram encontrados R$ 45 em dinheiro.

Após informar o suspeito sobre seus direitos e realizar exames de corpo de delito, ele foi conduzido pela GCM à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. As autoridades policiais optaram por efetuar a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O indivíduo permanecerá detido na unidade, à disposição da Justiça.

Essa apreensão é considerada significativa devido à variedade de drogas ilícitas encontradas, incluindo o “zumbi”, uma mistura perigosa de cocaína, heroína e fentanil. Essa substância se destaca por sua extrema potência, sendo 50 vezes mais forte que a morfina. A atuação eficiente da GCM contribui para a segurança da população e o combate ao tráfico de entorpecentes em nossa cidade.