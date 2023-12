Fundo Social recebe doação de 750 cestas básicas destinadas às famílias carentes de Mogi Guaçu  

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu recebeu nesta sexta-feira, 15 de dezembro, a doação de 750 cestas básicas que serão distribuídas para as famílias carentes da cidade já acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A doação foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo.

A presidente do Fundo Social de Mogi Guaçu, Ana de Elisabete Filomeno, explicou que as cestas básicas serão destinadas somente para as famílias inscritas no Cadastro Único com avaliação de técnicos dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). “Os beneficiados que estiverem corretamente cadastrados poderão retirar suas cestas no lugar designado pelos CRAS”, disse.

Ana Filomeno ressaltou que as cestas são distribuídas de acordo com a necessidade de cada família por meio de relatórios apontados pelos técnicos dos CRAS de cada região de Mogi Guaçu. “Após essa triagem, os técnicos informam ao Fundo Social para que a entidade faça a entrega”, falou.

As cestas básicas contêm itens não-perecíveis como arroz, feijão, carne seca, sardinha, macarrão (espaguete), molho de tomate, óleo, leite em pó (integral), açúcar e sal que beneficiarão cerca de cinco mil pessoas entre adultos, adolescentes e crianças da cidade.