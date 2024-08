Franco Montoro vai disponibilizar atendimento médico com várias especialidades no Boulevard Bandeirantes

Na próxima segunda-feira, 2 de setembro, serão iniciados os atendimentos do novo Ambulatório Escola da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, no Boulevard Bandeirantes, na Avenida Bandeirantes, 1.645, na Vila Pinheiro – 2º Piso. O local irá oferecer atendimento para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e o trabalho será possível devido a parceria entre a instituição de ensino e a Prefeitura de Mogi Guaçu por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O Ambulatório Escola da Franco Montoro será mais um local para o atendimento de consultas e procedimentos de especialidades médicas, que, juntamente com o Ambulatório Médico de Especialidade (AME) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM) do Hospital Municipal Tabajara Ramos, ampliará a oferta de vagas para os munícipes. Entre os serviços estão as especialidades médicas de cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, hematologia, otorrinolaringologia e psiquiatria e ainda o serviço de nutrição com o mesmo fluxo de atendimento.

A enfermeira e coordenadora do Ambulatório Escola, Graziela Maria Lellis, contou que os atendimentos, procedimentos e consultas serão realizados por profissionais graduados e pós-graduados com vasta experiência nas diversas especialidades. “Além disso, o trabalho será realizado juntamente com os alunos de medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, que se encontram em fase de finalização do curso e sob supervisão direta dos profissionais”, disse.

Graziela Lellis explicou que o serviço é de assistência à saúde de média complexidade e, por isso, os agendamentos das consultas serão feitos da mesma forma como é realizado no AME e no CEM, ou seja, o usuário deverá passar por consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da sua residência.

“Feito isso e após avaliação, exames e a critério médico, se necessário, o usuário será encaminhado para um especialista. Portanto, a consulta será agendada pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, no local onde tiver a disponibilidade para uma vaga mais rápida seja no AME, CEM ou Ambulatório Escola da Franco Montoro”, informou.

Além das especialidades médicas e de nutrição, o local vai contar também com o serviço de psicologia. Neste caso, as pessoas interessadas deverão entrar em contato por meio do e-mail: clinicaescola@francomontoro.com.br de segunda a sexta-feira no período das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Ambulatório Escola da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro

Local: Boulevard Bandeirantes

Endereço Avenida Bandeirantes, 1.645, Vila Pinheiro – 2º Piso

Telefone: (19) 3861.6606 – opção 8

WhatsApp: (19) 99910.3490 – habilitado apenas para mensagens escritas e sem atendimento de ligações e de mensagens de áudio