Feira de Ciência e Tecnologia da ETEC Euro Albino de Souza acontece no Cerâmica Clube

A FECCETEC é um encontro anual da ETEC Euro Albino de Souza que celebra a criatividade, a excelência acadêmica e a paixão pela ciência e tecnologia. É o momento em que os estudantes, professores e a comunidade se unem para compartilhar descobertas e inovações que moldarão o futuro. Este ano será a 11ª edição da tradicional Feira de Ciências da ETEC e terá como patrocinadores o Instituto Chamex e Sylvamo, que estarão presentes para prestigiar os alunos, assim como as autoridades e outras empresas convidadas para celebrarem mais um evento elaborado pela escola.

Os projetos apresentados são elaborados por alunos do ensino médio integrado ao técnico e ensino técnico modular noturno da sede da ETEC em Mogi Guaçu; das turmas descentralizadas da unidade de Jaguariúna e das turmas intercomplementares da unidade da E.E. Luiz Martini. É com muito prazer que todos terão a oportunidade de colaborar ainda mais com a propagação de conhecimento na região da baixa mogiana.

A 11ª FECCETEC será realizada no Cerâmica Clube nos dias 17 e 18 de outubro das 19h às 22h30. Junte seus amigos e família e compartilhe essa emocionante jornada de descobertas e aprendizado com os alunos e professores da ETEC de Mogi Guaçu.