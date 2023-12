Faculdade Municipal firma convênio com Hospital Municipal e Santa Casa para internato dos alunos do curso de Medicina

A assinatura do convênio com a Santa Casa de Mogi Guaçu aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 22 de dezembro, no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti e com a presença dos representantes da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, da Santa Casa e Fundação Educacional Guaçuana. A partir do convênio, toda a estrutura da Santa Casa será utilizada pelos alunos do curso de Medicina para o internato a partir de fevereiro de 2024.

“É uma notícia importante para nós da Faculdade Municipal, para os hospitais envolvidos, para os nossos alunos e para a comunidade em geral que será beneficiada diretamente com o internato dos alunos do curso de Medicina. O convênio permitirá que mais essa etapa seja cumprida de forma bastante profissional pelos universitários”, comentou Mário Vedovello Filho, diretor da Franco Montoro.

Além da Santa Casa, a Franco Montoro, por meio da Fundação Educacional Guaçuana, mantenedora da instituição de ensino, também firmará convênio com o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Está em negociação uma parceria com o Hospital Municipal de Itapira. O início do projeto é previsto para fevereiro de 2024, quando alunos do 5º e 6º ano iniciam as clínicas médica e cirúrgica.

“É uma mão de obra muito importante para o município. Nós estamos tendo a oportunidade de formar futuros profissionais de Medicina e por meio do internato quem sai ganhando será o paciente”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti ao destacar que a Prefeitura não tem medido esforços para aumentar os investimentos na Faculdade Municipal. “A Franco Montoro conta com uma equipe qualificada e experiente para fazer o melhor pelos alunos”.

Internato

É uma etapa do curso de Medicina com duração de dois anos que ocorre nos últimos períodos da graduação. O objetivo é que os alunos tenham uma vivência 100% prática, realizando o atendimento aos pacientes com a supervisão de um médico, que é um professor da faculdade. É uma atividade que funciona como o estágio obrigatório, inclusive, é regulamentada pelo Conselho Estadual de Educação. Serve para o aluno conhecer a rotina de trabalho do médico, já que ele passa por diferentes especialidades.

Além do prefeito e do diretor da Franco Montoro, também participaram da assinatura do convênio Ana Caroline Costa Nogueira, Clauber de Oliveira Rossini, Ivana Maria Sodré e Marta Falsetti, representantes da Faculdade Municipal, Aldomir Arenghi e Romildo Fontaniello, da Santa Casa, e Leonardo Matielo, da Fundação Educacional Guaçuana.