Exames gratuitos: mulheres atendem chamado no primeiro dia da Carreta da Mamografia

Foi de movimento o primeiro dia de atendimento na Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que está instalada no Parque dos Ingás, no Centro. O atendimento no município será feito até o dia 10 de maio.

Vão ser disponibilizadas 50 senhas por dia para exames durante a semana. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, das 8h às 12h, quando serão disponibilizadas 25 senhas. A prevenção e a conscientização em torno do diagnóstico precoce do câncer de mama são fundamentais para a saúde da mulher.

Para participar, mulheres com 35 a 49 anos e acima dos 70 precisam apresentar o pedido médico do exame, RG e cartão SUS (Sistema Único de Saúde). Já as mulheres de 50 a 69 anos podem utilizar, gratuitamente, os serviços da Carreta da Mamografia sem necessidade de pedido médico, bastando apresentar o RG e o cartão SUS.

A Carreta da Mamografia possui conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários. Há equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem e funcionários administrativos.

Serviço:

Programa Mulheres de Peito

Local: Parque dos Ingás

Período: Até 10 de maio- exceto domingo e feriado

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Aos sábados, das 8h às 12h