Estado e municípios convidam população a eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti

De 20 a 25 de março, a Secretaria Estadual de Saúde vai promover ações para conscientizar a população e para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O Estado e os municípios destacam que todos podem participar eliminando os criadouros do mosquito em sua casa, no trabalho e no seu bairro.

Uma semana de ações para engajar municípios, organizações públicas e privadas e a população para a prevenção da dengue, zika e chikungunya. Esse é o objetivo do plano de mobilização social para ações de controle das arboviroses no Estado de São Paulo. A meta é reforçar as informações sobre o mosquito Aedes aegypti e, mais uma vez, ressaltar a importância de a população contribuir e ajudar no combate à dengue e de outras doenças.

“A intenção é que seja realizada em todo o Estado uma grande ação para conscientizar e mobilizar a população da importância de tomar os devidos cuidados. Com o período de chuvas esse é o período ideal para essas ações para evitar o aumento de casos”, explicou Cristiana Monteiro Ferraz, bióloga da Vigilância Epidemiológica.

Segundo ela, as agentes comunitárias de saúde vão reforçar as orientações sobre a doença junto à população e pedir a contribuição de todos na eliminação de criadouros. “É o que a gente vem falando sempre. São atitudes simples que podem contribuir e muito, como não deixar a água parada e dar aquela vistoriada no quintal de casa, no trabalho e nas calhas por conta do período chuvoso. Todos podem contribuir”.

Neste ano de 2023, Mogi Guaçu confirmou 42 casos positivos da doença, sendo que 22 pacientes aguardam o resultado dos exames.

Prevenção e cuidados

O enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti é uma tarefa contínua e coletiva. As principais medidas de prevenção são:

– Deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente;

– Retirar dos quintais objetos que acumulam água;

– Cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto;

– Eliminar pratos de vaso de planta ou usar um pratinho que seja melhor ajustado ao vaso;

– Descartar pneus usados.

Ao apresentar os sinais e sintomas, como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, é importante procurar uma unidade básica de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.