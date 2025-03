Espetáculo ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’ estreia em Mogi Guaçu (SP) e leva conscientização sobre Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

Voltado para crianças entre 6 e 12 anos, a peça ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’, uma iniciativa da Companhia de Teatro Parafernália, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura, com o patrocínio da Renovias Concessionária, estreia na próxima sexta-feira, dia 14 de março, em Mogi Guaçu.

O espetáculo será apresentado em duas sessões, às 10h e às 13h15, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Profa. Iná Aparecida de Oliveira Marconi. O evento é gratuito e a classificação é livre.

O espetáculo tem o objetivo de conscientizar o público infantojuvenil sobre a importância da Mobilidade Urbana e da Sustentabilidade. A peça irá percorrer 16 cidades, com 40 apresentações pelo interior do estado. A expectativa é a de atender cerca de oito mil pessoas em 2025.

“A peça tem duração de 40 minutos e busca, por meio de uma linguagem simples, se aproximar do universo das crianças. Elas vão aprender enquanto brincam com os personagens”, explica o coordenador do projeto Caminhos em Cena e ator, João Paulo Vital.

A história

O espetáculo conta a história de Gael (interpretado por Vinícius Rodriguez), Valentina (Maiara Alves) e Lucas (João Paulo Vital) que partem em uma aventura em busca de respostas sobre como as crianças podem contribuir na segurança do trânsito. Com a ajuda de Irevinda (Joyce Pontes), Senhor Semáforo e Coninho, eles exploram o mundo virtual do jogo Ir e Vir em busca de um prêmio especial. A peça destaca temas de cidadania e segurança de forma divertida para o público.

‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’ faz parte do projeto Caminhos em Cena, com texto de autoria de Almir Pugina e direção de Alexandre Souzah. “Convidamos os pais e responsáveis a incentivarem as crianças e adolescentes a participarem das apresentações do espetáculo, seja em escolas ou teatros. A arte, a cultura e a educação são verdadeiros agentes transformadores, e todos que assistirem ao espetáculo com certeza se tornarão cidadãos mais conscientes e vigilantes”, destaca a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

Também serão distribuídas cerca de oito mil cartilhas educativas contendo jogos, brincadeiras e informações sobre Educação no Trânsito, Inclusão Social e Mobilidade Urbana, além de um adesivo. O projeto Caminhos em Cena atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) quatro e 11 que estabelecem uma Educação de Qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Confira a agenda do espetáculo:

Mogi Guaçu-SP

Data: 14/03/2025

Horário: 10h e 13h15

Local: Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Profa. Iná Aparecida de Oliveira Marconi

Endereço: Av. José Rodrigues Netto, 2315, Nova Canaã II – Mogi Guaçu (SP)

Santo Antônio de Posse

Data: 20/03/2025

Horário: 9h e 14h

Local: Centro Múltiplo do Idoso

Endereço: Rua Pref. Pedro Ferreira Alves

Itobi-SP

Data: 21/03/2025

Horário: 10h

Local: E.E. José Zilah Gonçalves dos Santos

Endereço: Av. Alcides Ferri S/N – Jardim Princesa do Rio Verde – Itobi (SP

Mogi Mirim-SP

Data: 27/03/2025

Horário: 10h e 13h15

Local: Emeb Vereadora Terezinha

Endereço: Rua Francisco Manera, 323, Pq. Novacoop – Mogi Mirim (SP)

São João da Boa Vista

Data: 28/03/2025

Horário: 10h e 13h15

Local: EMEB José Peres Castelhano

Endereço: Rua Napoleão Conrado, 171, Vila Clayton – São João da Boa Vista

Mococa-SP

Data: 24/04/2025

Horário: 10h e 14h

Local: Teatro Municipal

Endereço: Praça Mal. Deodoro, 82, Centro – Mococa (SP)

São José do Rio Pardo-SP

Data: 25/04/2025

Horário: 09h e 13h15

Local: EMEB Zelia Maria Zanetti

Endereço: Rua Rodrigo Fernandes da Silva, 664, Vila Verde – São José do Rio Pardo (SP)