Educação inicia inscrições para preenchimento de 176 vagas para creche do Jardim Santa Terezinha II 

A Secretaria Municipal de Educação inicia a partir da próxima segunda-feira, 3 de abril, as inscrições para o preenchimento de 176 vagas para o Centro de Educação Infantil (CEI) Décio Gonçalves Luís, no Jardim Santa Terezinha II. As vagas são destinadas para crianças com idade até cinco anos para o atendimento em período integral das 7h30 às 16h30.

Os pais ou responsáveis devem fazer as inscrições diretamente na sede da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida Bandeirantes, nº 945, no Parque Cidade Nova, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. É necessário apresentar as cópias de certidão de nascimento da criança e do comprovante de endereço da família.

Das 176 vagas disponíveis, 36 vagas são para bebês nascidos a partir de 01/04/2021; 44 vagas para crianças nascidas entre 01/04/2019 e 31/03/2021;

e 96 vagas para crianças nascidas no período de 01/04/2017 a 31/03/2019.

“Em 01° de março, a Secretaria Municipal de Educação retomou o funcionamento do CEI Décio Gonçalves Luís em parceria com a Instituição Beneficente Lar de Maria e, por isso, estamos conseguindo disponibilizar essas 176 vagas para atender quem aguarda pela vaga”, disse o titular da pasta, Paulo Paliari.

Para maiores informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelos telefones (19) 3569.5642 ou 3831.9806.