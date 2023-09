Duplo acidente ocorre simultaneamente na Rodovia SP 340 e congestiona trecho urbano

Na manhã desta quinta-feira (21), ocorreram dois acidentes simultâneos na rodovia SP 340, próximo ao acesso do Porto Rio Guaçu, no trevo que possibilita a entrada em Mogi Guaçu pela Avenida Nico Lanzi. Os incidentes envolveram colisões entre quatro carros e duas motos, resultando em dois feridos.

No primeiro acidente, uma Meriva colidiu com uma moto, fazendo com que o motociclista caísse no chão. Felizmente, a vítima foi prontamente socorrida pela equipe de resgate da Renovias, concessionária responsável pela administração da SP-340, e não sofreu ferimentos graves.

Apenas cerca de 300 metros adiante, ocorreu outra colisão envolvendo quatro carros e uma moto. O motorista de uma picape colidiu na traseira da moto, alegando que o trânsito já estava parado devido ao primeiro acidente. Como resultado, o veículo dele foi empurrado por outros dois carros que se chocaram em sequência, devido à lentidão na rodovia. O motociclista envolvido nessa segunda colisão também foi atendido pela equipe da Renovias, apresentando apenas escoriações leves.

As informações foram obtidas junto ao Portal da Cidade Mogi Mirim. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias dos acidentes e trabalhando para normalizar o tráfego na região. É importante que os motoristas redobrem a atenção e respeitem as regras de trânsito para evitar incidentes similares.