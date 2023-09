Diretoria do SAMAE participa de congresso que discutiu melhorias do Marco do Saneamento

A equipe do SAMAE Mogi Guaçu, composta por Mário Antônio Zaia (Superintendente), Antônio Carlos Bento Júnior (Secretário autárquico de serviços e tratamento), Tamara Sínico de Moraes (Engenheira química e chefe do setor de operação e laboratório) e Eduardo Gloria de Almeida (Gestor autárquico da gerência de projetos), participou do 519 Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE em Poços de Caldas.

No evento, destacaram-se discussões sobre o Marco do Saneamento e decretos regulamentadores, com presença de autoridades como o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental.

Também foram compartilhadas experiências bem-sucedidas dos serviços municipais de saneamento básico, evidenciando a importância desse encontro para promover avanços no setor.