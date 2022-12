Desentendimento evolui para briga com facão, resultado: um morto

Os PMs Tenente Iuri, Cabo Timóteo e Guimarães foram acionados para apurar um desentendimento entre três homens na Rodovia Vice Governador Almino Monteiro Álvares Afonso, em Martinho Prado Júnior no final da noite desta sexta (16)

Ao chegarem no local as equipes constataram um corpo masculino caído ao solo com diversas lesões, no pescoço e tórax, causadas por golpes de facão. Após coleta de informações com populares sobre as características do autor e seu paradeiro os PMs localizaram o autor do homicídio no bairro Pádua Salles/Conchal, divisa de área, o qual tentava se evadir para não responder pelo seu crime.

Após entrevista com o autor, ele confessou a autoria do homicídio e nos levou ao local onde escondeu o facão utilizado no crime, o qual ainda estava com restos mortais da vítima.

Autor, arma e testemunha apresentados na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu onde permaneceu a disposição da justiça.

A motivação do crime seria um desentendimento devido a um dos envolvidos ter a prática constante de soltar fogos de artifícios.