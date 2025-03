Defesa Civil cria canal de atendimento via WhatsApp para agilizar respostas em ocorrências

A Defesa Civil de Mogi Guaçu criou mais um canal de comunicação com a população. Trata-se do novo telefone via WhastApp pelo número (19) 99949.1474, exclusivo para facilitar o atendimento e agilizar as respostas de atendimento em situações de emergência.

O secretário de Segurança, Élzio Romualdo, comentou que, a partir de agora, os moradores poderão acionar a equipe da Defesa Civil pelo aplicativo e, assim, relatar as ocorrências para solicitar o atendimento. “Com esse novo aplicativo, a população poderá enviar fotos e vídeos dos eventos como, por exemplo, de enchentes, quedas de árvores, deslizamentos e outros incidentes relacionados a situações climáticas extremas”, falou.

Ele destacou ainda que a implementação deste novo canal faz parte das ações de modernização e aprimoramento de respostas para os desastres naturais. “Com a comunicação mais ágil, conseguimos mobilizar nossas equipes de forma mais eficiente, reduzindo os impactos das ocorrências e garantindo mais segurança para a população”, afirmou.

Por último, Élzio Romualdo disse que a Defesa Civil segue atuando de forma preventiva e emergencial, monitorando os riscos e emitindo alertas para que a cidade esteja sempre preparada para enfrentar eventos climáticos adversos. “Recomendamos que toda a população salve o novo número e acionem o serviço sempre que necessário”, falou.