Cultura vai promover o 10º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra

O 10º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra já está sendo preparado pela Secretaria Municipal de Cultura. O concurso faz parte da programação de aniversário de Mogi Guaçu, que vai comemorar 148 anos no dia 9 de abril.

As inscrições poderão ser feitas no período de 5 de março a 4 de abril por meio de preenchimento de formulário, onde os arquivos serão enviados. O link é o https://bit.ly/FormTalentos_2025. A divulgação dos nomes dos selecionados vai ocorrer no Diário Oficial do Município.

A Exposição do Concurso de Fotografia será realizada de 15 de abril a 9 de maio, no hall de entrada do Centro Cultural Municipal, localizado à Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. A premiação será no dia 6 de maio, às 19h, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, do Centro Cultural.

Poderão participar pessoas que se interessam por fotografias, independentemente da idade, desde que façam a inscrição na categoria referente a idade e que retratem Mogi Guaçu. A participação de menor de idade será possível mediante consentimento expresso do responsável, que deve assinar a ficha de inscrição.

Cada participante poderá se inscrever com até cinco trabalhos individuais inéditos, independentes de categoria. Trabalhos de dupla autoria e/ou pseudônimos serão vetados. As fotos enviadas deverão obrigatoriamente ter a

qualidade mínima de 96 dpi, com dimensão de 4000×3000.

São duas categorias que serão analisadas por uma Comissão de Seleção e Organização, formado por representantes do Poder Público e da sociedade civil: juvenil (13 a 17 anos) e adulto (acima de 18 anos). Em cada categoria, os trabalhos vencedores em 1º, 2º e 3º lugares receberão troféus.

“O nosso Concurso de Fotografia já é uma tradição e faz parte do nosso calendário de eventos. Ele é feito com o objetivo de sensibilizar a todos da importância das artes visuais como forma de expressão para explicar o mundo cotidiano, além de destacar e divulgar novos talentos”, comentou André Sastri, secretário municipal de Cultura.