Cultura abre inscrições para o 8º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para o 8º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 19 de abril por meio do formulário online disponível no link https://bit.ly/inscricao8concursodefotografia. O concurso faz parte do cronograma de comemoração do aniversário de 146 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, celebrado em 9 de abril.

A disputa será dividida em três categorias: infantil para crianças com até 12 anos; juvenil para adolescentes de 13 a 17 anos e adulta para maiores de 18 anos. Cada participante poderá enviar até três fotos independente da categoria na qual se inscrever juntamente com formulário de inscrição preenchido e cópias de documento com foto e de comprovante de endereço.

“As fotos devem retratar apenas imagens relacionadas à cidade de Mogi Guaçu, podendo ser coloridas ou preto e branco e, principalmente, que visem ressaltar a nossa terra e nossa gente. Todos os moradores de Mogi Guaçu podem participar”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.

Os trabalhos serão analisados por júri e os três primeiros de cada categoria serão premiados. Os vencedores serão anunciados durante evento no dia 12 de maio, às 17h, durante evento no Shopping Boulevard localizado na Avenida Mogi Mirim, 210, Centro.

A exposição dos trabalhos do 8º Concurso de Fotografia Retratos da Nossa Terra será de 24 de abril a 18 de maio, no Shopping Boulevard, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3811-8670.