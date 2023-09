Cultura abre inscrições para artistas interessados em participar do 23º Salão de Artes

Estão abertas as inscrições para o 23º Salão de Artes de Mogi Guaçu. Os artistas amadores ou profissionais interessados em participar da exposição terão até o dia 25 de outubro, no período das 8h30 às 16h, para inscrever suas obras e trabalhos artísticos, de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Cultura ou enviando via correios para o endereço: Avenida dos Trabalhadores, n° 2651, no Jardim Camargo.

O Salão de Artes de Mogi Guaçu, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, será realizado entre os dias 1° e 20 de novembro, no hall do Centro Cultural. Para mais informações, o edital está disponível no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDA2MzIz, a partir da página 12.

A presente chamada visa selecionar até 50 obras artísticas para a exposição no tradicional evento. Os trabalhos serão divididos nas seguintes modalidades: pintura (acadêmica e contemporânea), desenho (adulto e infanto-juvenil) e escultura. Na modalidade de desenho, a categoria infanto-juvenil se configura para inscritos com idade inferior a 18 anos, e na categoria adulto, para candidatos com 18 anos completos ou mais. Cada participante pode inscrever até dois trabalhos por modalidade.

A realização do 23º Salão de Artes de Mogi Guaçu tem como objetivos estimular o desenvolvimento das artes visuais no município, destacar, valorizar e divulgar novos talentos, utilizar-se das artes visuais como forma de conscientização e reflexão e propiciar a oportunidade de enriquecimento do repertório cultural aos moradores de Mogi Guaçu.

Para a gratificação dos artistas, haverá uma premiação no dia 14 de novembro, às 19h, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, do Centro Cultural, quando serão eleitas as três melhores obras de cada modalidade para receber troféus e prêmios em dinheiro. Todos os selecionados receberão um certificado de participação.

Em caso de eventuais dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura por meio do WhatsApp (19) 3811.8650 ou pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.