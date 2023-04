Crachás dos agentes de saúde passam a contar com QR Code para garantir mais segurança da população

A Secretaria Municipal de Tecnologia desenvolveu um novo crachá para os agentes de saúde da Secretaria Municipal da Saúde e para os servidores que atuam no atendimento externo. A partir desta semana, a nova identificação dos servidores conta com um QR Code (código de barras de resposta rápida) para garantir mais segurança à população guaçuana. Para ter acesso ao aplicativo, o cidadão deve baixá-lo pelo site da Prefeitura pelo https://www.mogiguacu.sp.gov.br/home.html, acessar a aba Serviços e clicar em ‘Conheça Mogi’.

O secretário municipal de Tecnologia, Josimar Cerqueira, disse que o objetivo da ferramenta é comprovar a identificação dos servidores durante as vistorias nas residências da cidade. “Quando o QR Code for decodificado pelo celular, o munícipe poderá acompanhar todos os dados do agente disponível no site da Prefeitura de Mogi Guaçu”, falou.

O novo crachá foi desenvolvido a pedido do secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, que ressaltou a importância do aplicativo. “É importante que os munícipes autorizem o ingresso dos agentes para vistoriar as suas casas, principalmente neste período de aumento dos casos de dengue em nossa cidade. Com a disponibilidade desta ferramenta, o morador não precisa ter medo de deixar o agente entrar em seu domicílio”, destacou.