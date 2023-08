Corpo com sinais de disparos de arma de fogo é localizado na Vicinal Guaçu-Itapira

No início da manhã desta segunda (28), um cadáver apresentando evidentes marcas de tiros, foi encontrado às margens da vicinal SPI 177/342em território guaçuano.

O achado sinistro ocorreu pela manhã, quando transeuntes avistaram o corpo sem vida de um indivíduo, cuja identidade ainda não foi descoberta. A vítima, aparentando ser um homem adulto, vestia calça jeans e tênis, estava sem camisa e apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo, sugerindo a possibilidade de um homicídio.

A PM de Mogi Guaçu foi prontamente acionada e compareceu ao local para iniciar as investigações. O trecho da rodovia onde o cadáver foi encontrado foi isolado para preservar a cena do crime e permitir a realização de perícias forenses. Os agentes também realizaram buscas na área adjacente em busca de possíveis evidências ou testemunhas que pudessem auxiliar na elucidação do caso.

Ainda não há informações claras sobre as circunstâncias que levaram ao assassinato e nem sobre possíveis suspeitos.