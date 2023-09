Construção de passarela na Rodovia SP 342 entra na fase final 

Nesta semana, a passarela de pedestres que está sendo implantada na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros – SP/342, na altura do km 176, entrou na fase final de construção. A obra no local está sendo executada pela Renovias, concessionária responsável pela malha viária, a pedido da Prefeitura de Mogi Guaçu e do deputado estadual Barros Munhoz. A Rodovia SP-342 é a via de ligação entre os municípios de Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal.

De acordo com o cronograma de serviço, nesta fase, as equipes trabalham na finalização dos gradis e demais dispositivos de segurança como, por exemplo, piso tátil, corrimões, barreiras de concreto e iluminação. A nova passarela tem investimento de R$ 3,3 milhões e a obra acontece desde 15 de maio de 2023.

Após cinco meses de trabalho, a construção está 95% executada e, depois de concluída, a nova passarela de pedestres irá garantir maior segurança para cerca de 20 mil moradores de bairros próximos à rodovia, entre eles: Santa Felicidade, Loteamento Pantanal, Jardim Imperial, Jardim Sakaida, Jardim Canaã II, Jardim Paineiras, Parque Residencial Canaã, Lagoa Azul e Leonor Franco.

“A construção dessa passarela entrou na reta final e, em breve, os pedestres terão mais esta passagem para que a travessia seja feita de maneira segura. Melhorar as condições de mobilidade e de segurança de todos no trânsito é a umas das principais prioridades da nossa gestão”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Alerta

A Renovias reforça para os motoristas que até a conclusão da obra de implantação da passarela e liberação para o uso, que redobrem a atenção e respeitem a sinalização ao passar pelos locais em obras, uma vez que, operários estão nas imediações da pista.

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à disposição dos motoristas 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. As condições do trânsito estão disponíveis no site www.renovias.com.br.