Construção da Unidade Básica de Saúde do Ypê Amarelo é retomada pela Prefeitura

As obras de construção e ampliação do prédio da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Residencial Ypê Amarelo foram reiniciadas nesta segunda-feira, 8 de janeiro. Foram feitos, ao longo da manhã de hoje, serviços de instalação de estacas de madeira que servirão para a base de aprofundamento da estrutura. O valor do investimento é de cerca de R$ 2,2 milhões, com prazo de entrega de dez meses.

O imóvel terá 453,45m² e contará com oito consultórios médicos, sendo para o atendimento de triagem, de inalação e coleta, de curativos e saturas, de ginecologia, de psicologia e de nutrição, bem como outras três para atendimento de clínica geral. A UBS do Ypê Amarelo terá ainda um consultório odontológico, sala de vacinação, de esterilização, de estocagem de medicamentos, além de recepção, copa, almoxarifado e sanitários.

“Enfrentamos algumas dificuldades ao longo do processo de contratação dessa obra, mas estamos confiantes de que agora, com o início dos serviços, logo teremos condições de entregar uma unidade de saúde com estrutura adequada e espaçosa para atender às mais de cinco mil pessoas que residem no bairro e arredores”, comentou o chefe do Executivo, Rodrigo Falsetti.