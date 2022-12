Construção da Areninha do Ypê é iniciada numa parceria entre Prefeitura e Estado

Nessa semana, foram iniciadas as obras de construção da Areninha do Ypê, localizada em uma área no Jardim Ypê II. Após a conclusão dos trabalhos, a Areninha contará com um campo de futebol society com arquibancada e iluminação de Led e uma de quadra de basquete 3×3. A previsão de término da obra é de 30 dias.

A Areninha do Ypê foi conquista por meio do programa 100% Esporte Para Todos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura. A Administração Municipal cedeu o local e executou a terraplanagem do terreno e o Governo Estadual investiu cerca de R$ 500 mil para a construção do espaço com os equipamentos esportivos.

O vereador Jéferson Luís é um dos responsáveis pela conquista da nova praça de esporte para a cidade por meio de intermediação feita com o deputado estadual Rogério Nogueira. O secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), Raphael de Godoy Locatelli, contou que o programa 100% Esporte Para Todos tem como objetivo o aumento da infraestrutura e de equipamentos esportivos municipais. “Com a construção deste espaço será possível oferecer mais opção de lazer para a população das regiões dos Ypês”, comentou.

Além da Areninha do Ypê, outras duas regiões de Mogi Guaçu também serão comtempladas com as novas praças esportivas. A primeira é destinada para a população do Distrito de Martinho Prado Júnior, que receberá uma areninha esportiva com campo de futebol society e quadra de basquete 3×3. A Prefeitura já finalizou a base para receber a Areninha. Já o segundo equipamento esportivo é para os moradores do Jardim Pantanal que serão beneficiados com uma academia ao ar livre e uma pista de skate. Essas duas conquistas foram intermediadas com a ajuda do vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão.